Naktį Klaipėdoje išdaužtas vaistinės lango stiklas – sulaikytas nepilnametis

2025 m. rugsėjo 15 d. 09:13
Lrytas.lt
Naktį į pirmadienį Klaipėdos policijos pareigūnai gavo pranešimą apie išdaužtą vaistinės lango stiklą.
Buivo išdaužtas Taikos prospekte įsikūrusios vaistinės lango stiklas.
Įvykio vietoje policija sulaikė (gim. 2013 m.).
Dėl įvykio surinkta medžiaga.
