Prie Marijampolės BMW žnektelėjo į griovį ir vertėsi ant stogo: girtas 26 metų lakstūnas puolė mėtyti pėdas

Skubios pagalbos tarnybos sulaukė pro šalį važiavusio kito eismo dalyvio skambučio apie 6 val. 38 min. – buvo pranešta, kad už 10 kilometrų nuo Marijampolės esančio Skardupių kaimo (Mokolų sen.) griovyje atsidūrusiame BMW yra prispausti du žmonės.
Tačiau nuvykę nurodytu adresu ugniagesiai automobilį aptiko tuščią.
„BMW buvo apvirtęs ant stogo, priekis buvo griovyje, galas – ant kelio. Žmonės buvo pasišalinę“, – savo suvestinėse paskelbė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Tiesa, bėglys greitai buvo surastas. Pareigūnai jį aptiko ir sulaikė netoli nuo avarijos vietos.
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Justė Vasiliauskienė naujienų portalą Lrytas informavo, jog BMW vairavusiam 26 metų jaunuoliui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (1,66 prom.), už ką jau yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.
BMW nuvežtas į policijos saugomą aikštelę, o Šakių rajone gyvenančiam lakstūnui iškelta baudžiamoji byla. Jam gresia griežtos sankcijos, tarp jų – ir automobilio konfiskacija.
Jeigu transporto priemonė priklauso ne vairuotojui, gali būti konfiskuotas turtas, atitinkantis BMW vertę.
Įtariama, kad pažeidėjas prieš pat avariją važiavo dideliu greičiu.
Į nutrūktgalvišką kelionę girtas vairuotojas jis leidosi su savo 29 metų draugu. Jiems abiem traumų pavyko išvengti.
