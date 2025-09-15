Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaKriminalai

Už baltarusiškas cigaretes nuteistas, bet baudos dar nesumokėjęs jonavietis sučiuptas ir vėl

2025 m. rugsėjo 15 d. 13:13
VSAT
Kaišiadorių rajone pasieniečiams įkliuvo jonavietis, automobiliu gabenęs 6 000 pakelių baltarusiškų cigarečių, kurių vertė – per 31 tūkst. eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas, įtariamajam gresia bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Ketvirtadienio pavakarę VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai Žiežmariuose (Kaišiadorių r.) sustabdė patikrinti automobilį „VW Caravelle“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais. Dukrai priklausantį mikroautobusą vairavo 61-erių Jonavos rajono gyventojas.
Automobilio bagažinėje pasieniečiai aptiko 6 000 pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“, „NZ Gold“ ir „Minsk Superslims“ su baltarusiškomis banderolėmis. Tokio kiekio rūkalų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus mokesčius, – 31 140 eurų.
Šis jonavietis – ne kartą teistas, be kita ko, ir už analogišką nusikalstamą veiką. Pagal ankstesnį įsiteisėjusį nuosprendį paskirtos baudos jis dar nėra sumokėjęs.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Jonaviškis buvo sulaikytas ir atsidūrė vienos pasienio užkardos laikino sulaikymo patalpoje. Po apklausos jis buvo paleistas, skirus kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiCigaretės
