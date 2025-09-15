Orai
2025 m. rugsėjo 15 d. 08:58
Vilniuje vyras smurtavo prieš moterį ir paauglę
2025 m. rugsėjo 15 d. 08:58
Lrytas.lt
Sekmadienį vakare sostinės policija gavo pranešimą apie namuose smurtą patyrusią moterį ir paauglę.
Paaiškėjo, kad jas 20 val. 10 min. Vilniuje sumušė vyras (gim. 1972 m.).
Ranką prieš moterį (gim. 1982 m.) bei nepilnametę (gim. 2011 m.) šis vyras pakėlė kilus konfliktui namuose.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
