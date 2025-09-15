Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje vyras smurtavo prieš moterį ir paauglę

2025 m. rugsėjo 15 d. 08:58
Lrytas.lt
Sekmadienį vakare sostinės policija gavo pranešimą apie namuose smurtą patyrusią moterį ir paauglę.
Daugiau nuotraukų (1)
Paaiškėjo, kad jas 20 val. 10 min. Vilniuje sumušė vyras (gim. 1972 m.).
Ranką prieš moterį (gim. 1982 m.) bei nepilnametę (gim. 2011 m.) šis vyras pakėlė kilus konfliktui namuose.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
VilniusPolicijaSmurtas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.