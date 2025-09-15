Vyriškio ir grupės nepilnamečių konfliktas paryčiais Vilniaus širdyje baigėsi policijos tyrimu

Šių metų rugpjūčio 30 d. apie 5 val. 30 min. Vilniuje, Vinco Kudirkos aikštėje, kilus konfliktui su nepažįstamais nepilnamečiais, vienas iš vaikinų kietu buku daiktu sudavė vyrui (gim. 1988), kuris nuo smūgio nukrito ant žemės ir galimai prarado sąmonę.
Tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuotas vaikinas, galimai padaręs šią veiką.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą jaunuolį, prašytume susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Toma Gaigalaite, tel. +370 698 53 704, el. paštu toma.gaigalaite@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
sužalojimasnepilnamečiaipaieška
Rodyti daugiau žymių