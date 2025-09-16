Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Detektyvas Tryškiuose – mirtinai girtas vyras iš parduotuvės pagrobė butelį degtinės ir pabėgo

2025 m. rugsėjo 16 d. 09:11
Lrytas.lt
Kad žmogaus galimybių ribos yra kur kas didesnės nei tvirtina mokslininkai, įrodė Tryškių (Telšių raj.) gyventojas (gim. 2000 m.).
Šis vyras, kuriam alkoholio matuokliu buvo nustatytas mirtinas (4,65 prom.) girtumo laipsnis, ne tik nemirė, bet ir sugebėjo iš parduotuvės pagrobti butelį degtinės ir pabėgti.
Pranešimą apie vagystę iš Tryškių miestelio parduotuvės policija gavo pirmadienį 15.33 val.
Buvo pranešta, kad girtas vyras nuo prekystalio atvirai pagrobė butelį degtinės ir pabėgo.
Bėglys buvo sulaikytas.
Pareigūnai nustebo, kai patikrinus sulaikytojo girtumą alkoholio matuoklis parodė, kad jo kraujyje yra net 4,65 prom. alkoholio. Toks girtumo laipsnis jau kelia pavojų žmogaus gyvybei.
Sulaikytasis buvo uždarytas į areštinę.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
TryškiaiVagystėgirtumas
