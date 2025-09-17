Iki šiol apie tokius nusikaltimus lietuviai būdavo perspėjami tik važiuojantys poilsiauti – dabar tai nutiko ir Vilniuje

Iki šiol apie tokius nusikaltimus lietuviai tik būdavo perspėjami, kai važiuodavo poilsiauti į užsienį. Kai kuriose pietinėse šalyse vagys moterų rankines vagia tiesiog važiuodami pro šalį motoroleriais arba motociklais - pravažiuodami tiesiog nuplėšia rankinę nuo peties ir akimirsksniu dingsta.
Lietuvoje tokių nusikaltimų kol kas beveik nepasitaikydavo. Tačiau trečiadienį Vilniaus apskrities VPK informavo, kad sostinėje sutemus moteris apvogta būtent taip.
Kaip rašoma policijos pranešime, rugsėjo 16 d. apie 21 val. 45 min. Vilniuje, Zarasų g., moteriai (gimusi 1991 m.) einant gatve, pravažiuojančio motorolerio keleivis pavogė rankinę.
Moteris policijai sakė, kad rankinėje buvo kosmetika, piniginė su 300 eurų, asmens dokumentai, banko mokėjimo kortelės, kiti daiktai.
Nuostolis – 1 353 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
VagystėVilniusmotoroleris
