Kauno centre – vandalo išpuolis: atidarius duris, apipylė dažais

„Antradienio vakarą, 20 val. Kauno centre, A. Mickevičiaus g. 23, netoli Laisvės alėjos, į parduotuvės patalpų vidines duris pasibeldė apie 20–25 m. amžiaus jaunuolis, kuris atidarius duris į pardavėją išpylė butelį juodos spalvos dažų.
Kameroms pavyko užfiksuoti jo atvaizdą, policijai yra pranešta apie šį įvykį, prašome visuomenės pagalbos, padėti nustatyti šio asmens tapatybę ir raginame rakinti pagalbinių patalpų duris, ir nepamiršti žiūrėti per „akutę“, – rašoma viešojoje erdvėje išplitusiame įraše, kuriuo pasidalinti prašė į redakciją pasikreipusi kaunietė.
„Panašu, kad žinojo, kur ir ko eina, jei jau dažai paruošti…“, – po įrašu komentavo į pagalbos prašymą atsiliepę internautai.
Tuo metu nukentėjusi pardavėja spėja, kad tai konkurentų išpuolis, mat niekam blogo esą nėra padariusi.
Dėl šio vandališko incidento portalas „Kas vyksta Kaune“ kreipėsi ir į Kauno policiją.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovės duomenimis, rugsėjo 16 d. apie 20 val. 10 min. buvo gautas pranešimas, jog Kaune, A. Mickevičiaus g., nenustatytas vyras, pirminiais duomenimis, apipylė dažais duris atidariusią moterį (gimusi 1982 m.) ir pasišalino.
Anot policijos atstovės, nukentėjusi moteris pareiškimo vietoje nerašė.
Dažų pateko ir ant šalia stovėjusio automobilio BMW, automobilio vairuotojas (gim. 2000 m.) pretenzijų taip pat nereiškė.