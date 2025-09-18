Įsisiautėjo: Vilniaus centre vėl įvykdyta įžūli rankinės vagystė – pagrobė pro šalį važiuodami motoroleriu

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 17 d. apie 23 val. 40 min. Vilniuje, Šventaragio g., pro merginą (gimusi 2005 m.) pravažiuojančio motorolerio keleivis nuo jos peties nuplėšė ir pagrobė rankinę.
Pasak policijos, rankinėje buvo piniginė su pinigais, asmens dokumentais, banko mokėjimo kortelėmis, kiti daiktai.
Nuostolis – 1 375 eurai.
Kaip jau skelbė Lrytas, toks pats nusikaltimas buvo registruotas ir antradienį. Tąkart apie 21 val. 45 min. Vilniuje, Zarasų g., moteriai (gimusi 1991 m.) einant gatve, pravažiuojančio motorolerio keleivis pavogė rankinę.
Moteris policijai sakė, kad rankinėje buvo kosmetika, piniginė su 300 eurų, asmens dokumentai, banko mokėjimo kortelės, kiti daiktai.
Nuostolis – 1 353 eurai.
Tąkart buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Šį kartą policija pradėjo tyrimą dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
plėšimasVilniaus centrasmotoroleris
