Kaune daugiabučio laiptinėje padegtos šiukšlės – policija pradėjo tyrimą dėl turto sunaikinimo

Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, rugsėjo 18 d. apie 0 val. 25 min. Kaune, Vytenio g., daugiabučio namo laiptinėje kilo gaisras, kurio metu degė sudėti įvairūs daiktai.
Gaisro metu taip pat apdegė ir laiptinės lango rėmas.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Praiešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas praneša, kad ugniagesiai į Vytenio g. iškviesti apie 0 val. 24 min. Į įvykio vietą buvo nusiųstos trys autocisternos ir autokeltuvas.
Atvykus gelbėtojams, buvo uždūminta laiptinė tarp 1 ir 2 aukštų, 3 kvadratinių metrų plote degė šiukšlės ir rakandai.
Gaisro metu išdegė laiptinės langas, aprūko sienos ir visų butų durys.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
turto sunaikinimaspadegimasKaunas
Rodyti daugiau žymių