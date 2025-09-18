Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Kaune nužudytas vyras, sulaikyti du girti įtariamieji

2025 m. rugsėjo 18 d. 08:17
Lrytas.lt
Kauno policija, radus mirusio vyrą kūną su smurto žymėmis, pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo ir sulaikė du įtariamuosius. Abu buvo girti.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 17 d. apie 22 val. 20 min. Kaune, Torunės g., bute, rastas mirusio vyro (gim. 1950 m.) kūnas su sužalojimais.
Policija praneša sulaikiusi du įtariamuosius (gimę 1973 m. ir 1982 m.). Abu buvo girti. 1973 m. gimusiam vyrui nustatytas 1,95 prom. girtumas, kitam – 1,98 prom.
Įtariamieji uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.
nužudymasKaunassulaikymas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.