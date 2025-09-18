Kaune nužudytas vyras, sulaikyti du girti įtariamieji

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 17 d. apie 22 val. 20 min. Kaune, Torunės g., bute, rastas mirusio vyro (gim. 1950 m.) kūnas su sužalojimais.
Policija praneša sulaikiusi du įtariamuosius (gimę 1973 m. ir 1982 m.). Abu buvo girti. 1973 m. gimusiam vyrui nustatytas 1,95 prom. girtumas, kitam – 1,98 prom.
Įtariamieji uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.
nužudymasKaunassulaikymas
Rodyti daugiau žymių