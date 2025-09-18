Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Kretingos rajone sučiuptas klaipėdietis su keturiomis dėžėmis nelegalių rūkalų

2025 m. rugsėjo 18 d. 17:20
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Pasieniečiai Kretingos rajone sučiupo uostamiesčio gyventoją, kuris automobiliu gabeno 2 000 pakelių nelegalių cigarečių. Šių rūkalų vertė – beveik 10 tūkst. eurų. Už tai vyro laukia bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Trečiadienio popietę VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir Palangos pasienio užkardos pareigūnai Darbėnų kaime (Kretingos r.) sustabdė patikrinti automobilį „VW Passat“. Universalą su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 58-erių klaipėdietis.
Patikrinimo metu pasieniečiai automobilyje rado 2 000 pakelių cigarečių „Marlboro“, „Marlboro Gold“ ir „Winston Blue“ be akcizo ženklų. Jų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – beveik 10 tūkst. eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Po apklausos klaipėdietis, paskyrus jam kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, buvo paleistas.
Cigaretės ir automobilis laikinai saugomi VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėje.
kontrabandinės cigaretėssulaikymaspasieniečiai
