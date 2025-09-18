M. Saukos skulptūrą padegusiam zarasiškiui prokurorai siūlo skirti 6 mėnesių laisvės apribojimą

Zarasų krašto muziejaus kieme stovinti skulptūra „Liudytoja“ buvo padegta šiemet, rugpjūčio 7 dienos vakarą. Tądien, apie 23 val., Bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad dega polietileninis įpakavimas, kuriuo ši betoninė skulptūra buvo apdengta. Atskubėję ugniagesiai gaisrą greitai užgesino ir konstatavo, kad ji buvo padegta.
Dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Skulptūros autorius, skulptorius Mykolas Sauka padegimu padarytą turtinę ir neturtinę žalą įvertino 1 600 eurų.
Įtariamąjį policijos pareigūnai sulaikė praėjus pusei paros po padegimo. Zarasuose gyvenantis 42 metų A.D., tą vakarą girtavęs su draugais, teigė nusprendęs padegti skulptūrą, nes ji jam nepatiko.
Zarasiškis savo kaltę pripažino visiškai, gailėjosi, skulptoriui atlygino žalą, todėl ikiteisminiam tyrimui vadovaujanti prokurorė kreipėsi į Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmus dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu – nagrinėjant bylą supaprastinto proceso tvarka, nekviečiant proceso dalyvių į teismo posėdį.
Prokuratūra siūlo A.D. pripažinti kaltu dėl turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu ir skirti jam laisvės apribojimą 9 mėnesiams, bausmę sumažinant vienu trečdaliu – iki 6 mėnesių laisvės apribojimo bei tokiam pat laikotarpiui uždrausti vartoti psichiką veikiančias medžiagas.