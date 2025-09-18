Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Rusiškai kalbantys sukčiai apmulkino vilnietį ir pasisavino5 tūkst. eurų

2025 m. rugsėjo 18 d. 10:24
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško rusiškai šnekančių sukčių, kurie apmulkinę sostinės gyventoją pasisavino 5 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 17 d. apie 10 val. Vilniuje, vyrui (gim. 1955 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės.
Nepažįstamieji, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko bei Saugumo departamento darbuotojais, apgaule išviliojo 5 000 eurų, kuriuos vyras atidavė atvykusiam nepažįstamam žmogui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
sukčiaisukčiavimasVilnius
