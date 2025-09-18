Vietoj pelno už kontrabandą lazdijiečiai „užsidirbs“ kelių tūkstančių eurų baudas

Trečiadienio naktį tarnybą vykdę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai ties Palivarko kaimu (Lazdijų r.), pastebėjo ir sulaikė pasienio ruože atsidūrusius vyrus, kurie nešėsi po tris juodos spalvos ryšulius. Pasieniečiai išsiaiškino, kad jais apsikrovę per mišką traukė 34-erių ir 20-ies vietos gyventojai.
Nustatyta, kad esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio, vyrai pasienio ruože atsidūrė neturėdami VSAT išduotų leidimų.
VSAT pareigūnai lazdijiečius sulaikė ir pristatė į Kapčiamiesčio pasienio užkardą. Jų gabentuose ryšuliuose rasta po 720 pakelių, 1 440 iš viso, cigarečių „Minsk Capital QS“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Kapčiamiesčio pasienio užkardoje abiem Lazdijų rajono gyventojams pradėtos administracinės teisenos. Už tokį nusižengimą jų laukia 5 200–6 000 eurų bauda. Be to, pasienio teisinį režimą reglamentuojančius teisės aktus pažeidusiems vyrams paskirtos 170 eurų baudos.
Po apklausos pasieniečiai baltarusiškų rūkalų nešikus paleido, prieš tai įteikę šaukimus atvykti į minėtą Varėnos pasienio rinktinės padalinį, kai ten bus nagrinėjamos jų administracinės bylos.
Sulaikytos kontrabandinės cigaretės laikinai saugomos Kapčiamiesčio pasienio užkardoje.
