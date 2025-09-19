Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaKriminalai

Grasinimai ir perspėjimai: Alytaus r. gyventoja kieme rado maišelį su tikrais šoviniai, žaislinėmis granatomis ir rašteliais

2025 m. rugsėjo 19 d. 09:22
Lrytas.lt
Alytaus policija aiškinasi, kas galėjo grasinti vienai rajono gyventojai, kuri savo kieme rado maišelį su tikrais šoviniais, žaislinėmis granatomis ir rašteliais.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 18 d. apie 7 val. 30 min. Alytaus r., Dauguose, moteris (gimusi 1962 m.) išėjusi į namo kiemą, ant žemės pastebėjo paliktą permatomą maišelį.
Maišelyje buvo 7 tikri šoviniai, dvi žaislinės granatos, stalo žaidimų kauliukai ir lapeliai su užrašais.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ir dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas terorizavo žmogų grasindamas susprogdinti, padegti ar padaryti kitokią pavojingą gyvybei, sveikatai ar turtui veiką arba sistemingai baugino žmogų naudodamas psichinę prievartą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
grasinimaiAlytaus rajonasšoviniai
Rodyti daugiau žymių

