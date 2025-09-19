Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Į medikų rankas Klaipėdoje pateko peršautas girtas vyras – teigia, kad sužalojo draugas

2025 m. rugsėjo 19 d. 08:32
Lrytas.lt
Klaipėdos policija tiria incidentą, kuomet pneumatiniu ginklu buvo peršautas girtas vyras. Nukentėjęs vyriškis teigia, kad jįperšovė draugas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 18 d. apie 17 val. 45 min. į Klaipėdos ligoninę iš Klaipėdos, Poilsio g., buto, pristatytas ir, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai girtas vyras (gim. 1982 m.).
Vyriškiui nustatytas 2,8 prom. girtumas. Jis teigia, kad bute, iš pneumatinio šautuvo jį netyčia sužalojo draugas.
Surinkta medžiaga dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas skelbia, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
sužalojimasperšautas vyrasKlaipėda

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.