Į medikų rankas Klaipėdoje pateko peršautas girtas vyras – teigia, kad sužalojo draugas

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 18 d. apie 17 val. 45 min. į Klaipėdos ligoninę iš Klaipėdos, Poilsio g., buto, pristatytas ir, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai girtas vyras (gim. 1982 m.).
Vyriškiui nustatytas 2,8 prom. girtumas. Jis teigia, kad bute, iš pneumatinio šautuvo jį netyčia sužalojo draugas.
Surinkta medžiaga dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas skelbia, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.