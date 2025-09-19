Klaipėdos r. vagys nuo „Mercedes“ nulupo bamperį ir žibintus – nuostolis toks, kad būtų galima nusipirkti kelis naudotus automobilius

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 18 d. apie 8 val. 23 min. Klaipėdos r., Klemiškės I kaime, pastebėta, kad nuo automobilio „Mercedes-Benz GLS 400D 4matic“ (pagamintas 2020 m.) yra pavogti žibintai ir priekinis bamperis.
Nuostolis siekia apie 20 000 eurų.
Taip pat rugsėjo 18 d. apie 11 val. 30 min. Vilniuje, Žvalgų g., pastebėta, kad iš požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, pavogtas automobilis „Lexus RX 450H“ (pagamintas 2021 m.).
Nuostolis siekia apie 45 000 eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagysčių.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
VagystėKlaipėdos rajonasVilnius
