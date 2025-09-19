Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Panevėžyje surastas vogtas motociklas

2025 m. rugsėjo 19 d. 09:43
Lrytas.lt
Panevėžio policijos pareigūnai sustabdė motociklininką, kuris važiavo vogtu motociklu.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, rugsėjo 18 d. apie 17 val. 51 min. Panevėžyje, Ramygalos g., sustabdytas, galimai, nusikalstamu būdu įgytas motociklas, vairuojamas vyro (gim. 2005 m.).
Motociklas buvo be valstybinių numerių, neįregistruotas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas įgijo, valdė, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
vogtas motociklasPanevėžyssulaikymas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.