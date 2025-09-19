Panevėžyje surastas vogtas motociklas

Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, rugsėjo 18 d. apie 17 val. 51 min. Panevėžyje, Ramygalos g., sustabdytas, galimai, nusikalstamu būdu įgytas motociklas, vairuojamas vyro (gim. 2005 m.).
Motociklas buvo be valstybinių numerių, neįregistruotas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas įgijo, valdė, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.