Paaiškėjo Lenkijos iždo patirta žala, kurią padarė lietuvis, su kontrabanda patekęs į avariją

Apie incidentą informavo Lenkijos policija. Kaip rašoma pranešime, Kolno (Kolnas – miestas Lenkijos šiaurės rytuose, Palenkės vaivadijoje, apie 150 km į šiaurės vakarus nuo Lenkijos sostinės Varšuvos – red. past.) policijos pareigūnai gavo pranešimą apie dviejų sunkvežimių susidūrimą greitkelyje S61 (tai greitkelis nuo Lietuvos sienos vedantis iki Lomžos, kur jis susilieja su kitais greitkeliais vedančiais į šalies sostinę Varšuvą – red. past.).
Pasak policijos pranešimo, avarija įvyko, kai „Iveco“ vairuotojas sustojo avarinėje juostoje,o į jo sunkvežimį atsitrenkė kitas tos pačios markės automobilis.
Apie šią avariją Lrytas jau skelbė. Kaip žinia, tąkart žuvo 7 gyvuliai, kuriuos gabeno į lietuvio sunkvežimį atsitrenkęs vilkikas.
Tarp apgadintų automobilių dalių, ant kelio mėtėsi tūkstančiai cigarečių pakelių be lenkiškų akcizo ženklų. Pareigūnai čia pat perėmė daugiau nei milijoną vienetų cigarečių, kurios po susidūrimo iškrito kelio.
Cigaretes gabenusio automobilio vairuotojas, 36 metų Lietuvos pilietis, buvo sulaikytas ir uždarytas į policijos areštinę.
Dabar policija skelbia preliminarius skaičiavimus, pagal kuriuos Lenkijos valstybės iždas dėl lietuvio veiksmų galėjo patirti daugiau nei 1,5 mln. zlotų (apie 352 444 eurų) nuostolį dėl nesumokėto akcizo mokesčio.
Lietuvos piliečiui jau pateikti įtarimai dėl mokesčių vengimo ir tabako gaminių be lenkiškų akcizo ženklų gabenimo. Teismas skyrė vyrui dviejų mėnesių suėmimą.
Dabar lietuvių gresia gresia laisvės atėmimas.
lietuvisLenkijasulaikymas
Rodyti daugiau žymių