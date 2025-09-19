Remonto darbus atliekančius darbininkus girtas vilnietis puolė su kirviu – vienas žmogus sužalotas

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 18 d. apie 17 val. 15 min. Vilniuje, Architektų g., viešoje vietoje, matant kitiems žmonėms, girtas vyras (gim. 1979 m.) sužalojo kitą vyriškį (gim. 1976 m.).
Įtariamasis buvo sulaikytas ir pristatytas į policijos komisariatą. Jam nustatytas 2,25 prom. girtumas.
Aiškėja, kad girtas vilnietis užpuolė remonto darbus greta mokyklos atliekančius darbininkus. Vyras prie jų atskubėjo ginkluotas kirviu.
Plūsdamasis ir grasindamas, vyriškis kirviu sužalojo vieno vyro dešinę ranką. Įvykį matė daug liudininkų.
Kai kirvis iš siautėjančio vilniečio buvo atimtas, vyras paspruko, o nukentėjęs žmogus paskambino pagalbos telefonu.
Įtariamasis sulaikytas praėjus maždaug valandai po įvykio, kai jį atpažino nukentėjusio vyriškio kolega. Liudininkas policijai nurodė namą ir laiptinę, kur nuėjo siautęs vyras, tad netrukus įtariamasis buvo sučiuptas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
chuliganassužalojimasviešosios tvarkos pažeidimas
