Dėl įvykio teisme su apsaugos darbuotoja policija L. Ragelskiui pradėjo administracinę teiseną

Necenzūriniai žodžiai ar gestai viešosiose vietose, įžeidžiamas kibimas prie žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, kuriais siekiama pažeisti viešąją tvarką ir žmonių rimtį, užtraukia baudą nuo 30 iki 140 eurų.
„Protokolas kol kas dar nėra surašytas. Kitą savaitę bus sprendžiama dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“, – Eltai sakė Vilniaus apskrities policijos atstovė Loreta Kairienė.
ELTA primena, kad po incidento su saugos tarnybos darbuotoja, Vilniaus miesto apylinkės teismas kreipėsi į policiją.
Rugsėjo 9-osios rytą buvo numatytas baudžiamosios bylos posėdis, jame L. Ragelskis privalėjo dalyvauti kaip kaltinamasis byloje dėl neapykantos kurstymo, antisemitinių pasisakymų ir viešosios pagarbos vietų išniekinimo.
Pasibaigus teismo posėdžiui paaiškėjo, kad buvo pastumta apsaugos darbuotoja. Teismo saugumu rūpinasi saugos tarnyba „Dorsimus“.
Vėliau pranešta, kad L. Ragelskis nevykdė apsaugos darbuotojų reikalavimų, prieš apsaugos darbuotoją panaudojo fizinius veiksmus, taip sutrikdydamas sklandžią asmenų ir daiktų patikrą, kitų asmenų patekimą į teismo patalpas.
Didžiausiame Lietuvos teisme kasdien vykdoma visų į teismą patenkančių asmenų patikra. Ji taip pat privaloma, ir advokatams, ir prokurorams.
protokolasVilniaus miesto apylinkės teismaspolicijos pareigūnai
Rodyti daugiau žymių