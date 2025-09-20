Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaKriminalai

Rokiškyje girtas vyras sumušė dar girtesnę moterį – jai nustatytas 4,72 promilės girtumas

2025 m. rugsėjo 20 d. 08:10
Rokiškyje penktadienį konflikto metu galimai nukentėjusiai moteriai nustatytas daugiau nei 4 prom. girtumas, pranešė policija.
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 13 val. 8 min. Taikos gatvėje, namuose, konflikto metu vyras (gim. 1977 m.), būdamas neblaivus (1,67 prom.), sukėlė fizinį skausmą neblaiviai moteriai (gim. 1984 m.).
Pastarajai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 4,72 prom. Toks girtumo laipsnis medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo sulaikytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
