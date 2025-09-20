Orai
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
2025 m. rugsėjo 20 d. 21:29
Sekso nuotykiams tualete senolių namų gyventoją įkvėpė pavasaris ir erotiniai filmai
2025 m. rugsėjo 20 d. 21:29
Vygantas Trainys, Jadvyga Pekarskaitė-Karaliūnienė
Kauno rajone esančius Čekiškės senelių namus prieš du dešimtmečius sudrebino negirdėtas įvykis: šios įstaigos 85 metų gyventoja M.C. apkaltino kitą įnamį Justiną Mačį seksualine prievarta.
Čekiškė