Lietuvos dienaKriminalai

Sekso nuotykiams tualete senolių namų gyventoją įkvėpė pavasaris ir erotiniai filmai Atsukam laiką

2025 m. rugsėjo 20 d. 21:29
Vygantas Trainys, Jadvyga Pekarskaitė-Karaliūnienė
Kauno rajone esančius Čekiškės senelių namus prieš du dešimtmečius sudrebino negirdėtas įvykis: šios įstaigos 85 metų gyventoja M.C. apkaltino kitą įnamį Justiną Mačį seksualine prievarta.
Lrytas PremiumAtsukam laikąČekiškė

