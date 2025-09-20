Sukčiai siautėja – Vilniaus gyventojas prarado daugiau kaip 72 tūkst. eurų

Rugsėjo 19 d. 12 val. 46 min. Vilniaus apskr. VPK gautas moters (gim. 1942 m.) pranešimas, kad š. m. rugpjūčio 15–20 d. Vilniuje, savo namuose, interneto platformoje užsiregistravo į skelbimą tariamai investuoti pinigus ir bendraudama su nepažįstamais asmenimis iki rugsėjo 15 d. atliko grynųjų pinigų perdavimą atvykstantiems kurjeriams. Tokiu būdu nukentėjusiai apgaulės būdu padarytas 20 500 eurų nuostolis.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.
Rugsėjo 19 d. 19 val. Vilniaus apskr. VPK gautas vyro (gim. 1966 m.) pranešimas, kad nuo š. m. sausio 22 d. iki vasario 21 d., siekdamas įsigyti patalpas Vilniuje, į įvairias banko sąskaitas pervedė 72 525 eurus, tačiau minėtų patalpų asmenys jam neperdavė bei negražino sumokėtų pinigų. Surinkta medžiaga pagal LR BK 182 str. 3 d.
Rugsėjo 19 d. 13 val. 23 min. Vilniaus apskr. VPK gautas moters (gim. 1960 m.) pranešimas, kad rugpjūčio 18 d. Vilniuje, namuose, jai į mobiliojo ryšio telefoną paskambino nepažįstami asmenys, kurie prisistatę policijos ir banko darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 14 020 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.
sukčiaipolicijos pareigūnaiVilnius
