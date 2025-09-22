Beteisio ir išgėrusio latvio kelionė į Lietuvą baigėsi vos prasidėjusi

Šeštadienio naktį VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos pareigūnai, patruliavę Latvijos pasienyje, krašto kelyje Ežerė–Mažeikiai ties Buknaičių kaimu (Mažeikių r.) sustabdė patikrinti automobilį „Opel Astra“ su latviškais valstybinio numerio ženklais. Jį vairavo 20-metis Latvijos pilietis. Pasieniečiams latvis pateikė asmens tapatybės kortelę, o vairuotojo pažymėjimą tikino palikęs namuose.
Šiais laikais tai – ne problema: vairuotojo pažymėjimo vežiotis neprivalu, o pareigūnai, tarp jų ir VSAT, turi galimybę kaipmat nustatyti, ar vairuotojas tikrai turi galiojantį tokį dokumentą. Pasieniečiai taip ir padarė. Ir išaiškėjo, kad latvis juos mėgino apgauti. Pasirodo, šiam vyrui yra atimta teisė vairuoti. Nubaustas už kelių eismo taisyklių pažeidimą, jis per metus nuo jos paskyrimo baudos taip ir nesumokėjo.
Tačiau tuo nemalonumai Latvijos piliečiui nesibaigė. Su juo bendravę ir stiprų alkoholio tvaiką jautę VSAT pareigūnai apie įvykį pranešė Mažeikių rajono policijai. Atvykus jos pareigūnams, latvio girtumas buvo patikrintas alkotesteriu. Pirmuoju iškvėpimu vairuotojas įpūtė 0,72 promilės, antruoju – 0,73 promilės (lengvas girtumo laipsnis).
Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Jo byla bus nagrinėjama Šiauliuose.
Transporto priemonę vairavęs asmuo, kuriam tokia teisė atimta ir nustatyta, kad jis buvo neblaivus (ne mažiau nei 0,41 promilės), baudžiamas bauda nuo 1 100 iki 1 500 eurų.
Kartu su latviu važiavo ir jo tautietis, kuris pasieniečiams nepateikė galiojančio kelionės dokumento. Už tokį pažeidimą jam buvo skirtas įspėjimas.
Automobilis „Opel Astra“ ir jį vairavęs Latvijos pilietis perduoti policijos pareigūnams.
beteisis vairuotojasgirtas vairuotojaslatvis
Rodyti daugiau žymių