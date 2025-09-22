Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Biržų rajone tryse daužė vieną girtą – įsikišus policijai pradėtas ikiteisminis tyrimas

2025 m. rugsėjo 22 d. 10:10
Lrytas.lt
Biržų policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet trys vyrai daužė vieną girtą vyriškį.
Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, rugsėjo 21 d. apie 15 val. 30 min. Biržų r., Pačeriaukštės I kaime, daugiabučio namo kieme trys vyrai (gimę 1988 m., 1996 m. ir 1975 m.) sukėlė fizinį skausmą girtam vyrui (gim. 1984 m.).
Po incidento nukentėjusiam nustatytas 3,03 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
SmurtasBiržų rajonasmuštynės

