Girta moteris Panevėžyje akmenimis apmėtė policijos automobilį

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 21 d. apie 19 val. 50 min. Panevėžyje, Smėlynės g., girta moteris (gimusi 1991 m.) akmenimis apmetė Panevėžio apskrities VPK tarnybinį automobilį „Mercedes– Benz Vito Tourer“ (pagamintas 2023 m.).
Automobilis nemenkai apgadintas - įskeltas priekinis stiklas, apgadintas variklio dangtis.
Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į areštinę. Jai nustatytas 2,56 prom. girtumas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
chuliganizmasPanevėžyspolicijos automobilis
