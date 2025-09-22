Jaunas kėdainietis įtariamas nulaužęs keturių automobilių veidrodėlius

Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, rugsėjo 22 d. apie 0 val. 30 min. Kėdainiuose, Lukšio g., apgadinti automobilių „Toyota“, „Ford“, „Opel“ ir „Chevrolet“ veidrodėliai.
Dėl šio įvykio sulaikytas vyras (gim. 2004 m.).
Pradėtas ikiteisiminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
viešosios tvarkos pažeidimasautomobilio veidrodėliaiKėdainiai
