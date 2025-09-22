Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Jaunas kėdainietis įtariamas nulaužęs keturių automobilių veidrodėlius

2025 m. rugsėjo 22 d. 10:56
Lrytas.lt
Kėdainių policija sulaikė jauną vyrą, kuris įtariamas nulaužęs keturių automobilių veidrodėlius.
Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, rugsėjo 22 d. apie 0 val. 30 min. Kėdainiuose, Lukšio g., apgadinti automobilių „Toyota“, „Ford“, „Opel“ ir „Chevrolet“ veidrodėliai.
Dėl šio įvykio sulaikytas vyras (gim. 2004 m.).
Pradėtas ikiteisiminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
