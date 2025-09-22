Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Lietuvoje gyvenantis tadžikas naudojosi netikru vairuotojo pažymėjimu

2025 m. rugsėjo 22 d. 17:21
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Pasvalio rajone pasieniečiams įkliuvo suklastotą, įtariama, vairuotojo pažymėjimą jiems pateikęs tadžikas.
Daugiau nuotraukų (4)
Sekmadienio pavakarę netoli sienos su Latvija, ties Škilinpamūšio kaimu (Pasvalio r.) tarnybą vykdę VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai sustabdė patikrinti Lietuvoje registruotą automobilį „Škoda Fabia“. Jį vairavęs Lietuvoje laikinai gyvenantis 45-erių Tadžikistano pilietis pasieniečiams pateikė savo asmens ir automobilio dokumentus, tarp jų – ir vairuotojo pažymėjimą. Neva jam Tadžikistane 2021 metais išduotas dokumentas VSAT pareigūnams pasirodė įtartinas.
Atlikus išsamų patikrinimą nustatyta, kad vairuotojo pažymėjimas – visiška klastotė, padaryta ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įstatyme už tokią nusikalstamą veiką numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Vairuotojas buvo sulaikytas ir atsidūrė areštinėje.
Po apklausos tadžikas buvo informuotas, kad prokuroras kreipsis į teismą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu.
klastotėvairuotojo pažymėjimasTadžikas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.