Lietuvoje gyvenantis tadžikas naudojosi netikru vairuotojo pažymėjimu

Sekmadienio pavakarę netoli sienos su Latvija, ties Škilinpamūšio kaimu (Pasvalio r.) tarnybą vykdę VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai sustabdė patikrinti Lietuvoje registruotą automobilį „Škoda Fabia“. Jį vairavęs Lietuvoje laikinai gyvenantis 45-erių Tadžikistano pilietis pasieniečiams pateikė savo asmens ir automobilio dokumentus, tarp jų – ir vairuotojo pažymėjimą. Neva jam Tadžikistane 2021 metais išduotas dokumentas VSAT pareigūnams pasirodė įtartinas.
Atlikus išsamų patikrinimą nustatyta, kad vairuotojo pažymėjimas – visiška klastotė, padaryta ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įstatyme už tokią nusikalstamą veiką numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Vairuotojas buvo sulaikytas ir atsidūrė areštinėje.
Po apklausos tadžikas buvo informuotas, kad prokuroras kreipsis į teismą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu.
