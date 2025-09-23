Iš klaipėdiečio sukčiai išviliojo 62 tūkst. eurų, kaunietis susigundęs kriptovaliutomis prarado 26 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 22 d. apie 10 val. 10 min. į Klaipėdos m. PK kreipėsi vyras (gim. 1959 m.), kuris pareiškė, kad rugsėjo 19 d. apie 14 val. Klaipėdoje, jam būnant namuose, paskambino rusiškai kalbantys nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 62 348 eurus.
Taip pat rugsėjo 22 d. apie 14 val. 33 min. į Kauno m. Žaliakalnio PK kreipėsi vyras (gim. 1964 m.), kuris pareiškė, kad š. m. birželio-rugsėjo mėn. nepažįstami žmonės, įtikinę pirkti, keisti ir parduoti kriptovaliutą, apgaulės būdu išviliojo 26 095 eurus.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
