Neteisėtai gabendamas afganistaniečius, per dvi dienas latvis Lietuvoje sulaikytas jau antrą sykį

Šeštadienio vakarą VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Puškų pasienio užkardos pareigūnai Panemunio miestelyje (Rokiškio r.) sustabdė patikrinti jų dėmesį patraukusį automobilį „Toyota Avensis“. Universalą su latviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 26-erių Latvijos pilietis. Kartu su juo važiavo trejetas keleivių, iš kurių nė vienas neturėjo dokumentų, patvirtinančių asmens tapatybę bei pilietybę, juo labiau – suteikiančių teisę atvykti į ES.
Užsieniečiai pristatė Afganistano piliečiais, 23-erių ir 24-erių, trečiasis – nepilnametis.
Vairuotoją latvį ir neteisėtus migrantus VSAT pareigūnai sulaikė.
Preliminariai nustatyta, kad Afganistano piliečiai atskrido į Baltarusiją, nuvyko prie Latvijos sienos ir neteisėtai ją kirto.
Išaiškėjo, kad Latvijos pilietį, gabenusį migrantus, vos prieš kelias dienas, rugsėjo 18-ąją, Panevėžyje buvo sulaikę policijos pareigūnai. Tąsyk jis automobiliu BMW 320 gabeno šešis Afganistano piliečiais prisistačiusius, jokių dokumentų neturėjusius vyrus.
Sulaikytieji buvo perduoti VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnams. Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną minėtoje pasienio rinktinėje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Po apklausos Latvijos pilietis buvo paleistas, informavus, kad bus kreiptasi į teismą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną iš savanaudiškų paskatų VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Sulaikytas nepilnametis buvo apgyvendintas viename iš Vilniaus pasienio rinktinės padalinių. Dėl nelydimo nepilnamečio buvo informuota Valstybės vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba bei Priėmimo ir integracijos agentūros Ruklos priėmimo centras.
Automobilio vairuotojas atsidūrė areštinėje, du pilnamečiai afganistaniečiai – Vilniaus pasienio rinktinės laikino sulaikymo patalpose. Latvio nuomotas automobilis laikinai saugomas Puškų pasienio užkardoje.
Antradienį neteisėtus migrantus per valstybės sieną gabenusiam Latvijos piliečiui teismas skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.
