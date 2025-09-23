Prie Alytaus kalėjimo įkliuvo telefonus kaliniams svaidę vyrai

Pasitelkę specialiai tam skirtą įrenginį, vadinamąją „patranką“, vyrai bandė perduoti nuteistiesiems draudžiamų daiktų.
Pareigūnai įtariamuosius užklupo nusikalstamos veikos metu – prie Alytaus kalėjimo teritorijos iš automobilio buvo ruoštasi peršauti uždraustas prekes.
Teisėsaugos pareigūnai perėmė įrenginį bei draudžiamus daiktus – aštuonis mobiliuosius telefonus, skirtus Alytaus kalėjimo nuteistiesiems.
Dėl šio įvykio Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas.