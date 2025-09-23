Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Kriminalai

Prie Alytaus kalėjimo įkliuvo telefonus kaliniams svaidę vyrai

2025 m. rugsėjo 23 d. 17:22
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Rugsėjo 17 d. vakare Alytuje Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai, bendradarbiaudami su Alytaus kalėjimo Saugumo valdymo skyriaus bei Alytaus policijos pareigūnais, sulaikė vyrus, įtariamus sistemingai vykdžius draudžiamų daiktų permetimus į Alytaus kalėjimą.
Pasitelkę specialiai tam skirtą įrenginį, vadinamąją „patranką“, vyrai bandė perduoti nuteistiesiems draudžiamų daiktų. 
Pareigūnai įtariamuosius užklupo nusikalstamos veikos metu – prie Alytaus kalėjimo teritorijos iš automobilio buvo ruoštasi peršauti uždraustas prekes.
Teisėsaugos pareigūnai perėmė įrenginį bei draudžiamus daiktus – aštuonis mobiliuosius telefonus, skirtus Alytaus kalėjimo nuteistiesiems.
Dėl šio įvykio Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
