Šalčininkų rajone kelis namus tyčia padegę vyrai laukia teismo

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, š.m. sausio 1-osios ankstų rytą, Šalčininkų rajone, Samarakiškių kaime, trys vyrai, įtariama, išdaužė du vieno gyvenamojo namo langus, benzinu aplaistė namo sieną ir ją padegė.
Gaisro metu apdegė pastato išorės bei vidaus patalpos. Po kelių valandų galimai tie patys vyrai sukėlė gaisrą Šalčininkų rajono Vėžionių kaime: padegė benzinu aplaistytą rąstinio namo sieną bei kieme stovintį automobilį. Nukentėję keturi žmnės patyrė beveik 60 tūkst. eurų turtinę žalą.
Kaltinamieji policijos pareigūnų buvo sulaikyti tą pačią dieną, kai dar su keliais bendrininkais automobilyje vežėsi iš anksto paruoštus metalinius strypus, kuriais, manoma, ketino įgyvendinti telefonu vienam žmogui išsakytus grasinimus fiziniu susidorojimu. Visi sulaikytieji (gimę 1992 m., 1993 m., 2000 m., 2001 m. bei 2004 m.) buvo girti.
Visi kaltinamieji anksčiau yra teisti, keli iš jų – net po 9 kartus. Jų atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamas veikas jie padarė bendrininkų grupėje ir apsvaigę nuo alkoholio. Griežčiausia jiems gresianti bausmė – laisvės atėmimas iki 5 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus regiono apylinkės teismo Šalčininkų rūmams.