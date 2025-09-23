Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Su tėvais nenorinti gyventi 12-metė vilnietė mamą apkaltino smurtu

2025 m. rugsėjo 23 d. 09:05
Lrytas.lt
Vilniaus policijos pareigūnai aiškinasi 12-metės mergaitės kaltinimus, kad patyrė mamos smurtą. Situaciją nagrinėjasi ir vaiko teisių specialistai.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 22 d., nenustatytu laiku, Vilniuje, konflikto metu, moteris (gimusi 1982 m.) smurtavo prieš nepilnametę (gimusi 2013 m.), tuo sukeldama jai fizinį skausmą.
Antradienį paaiškėjo, kad tai yra mamos ir dukters konfliktas. Mergaitė pati paskambino pagalbos telefonu ir sakė nenorinti gyventi su tėvais.
Aiškintis situacijos į šeimos namus nuvyko policijos pareigūnai ir vaiko teisių specialistai. Jiems atvykus, mergaitė pasiskundė patyrusi mamos smurtą.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. 
Jei mergaitės kaltinimai mamai pasitvirtins, šiai gali grėsti viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
smurtas artimoje aplinkojesmurtas prieš vaikąVilnius
