Kriminalai

Bus teisiamas neteisėtai cigaretes gabenęs mažeikiškis

2025 m. rugsėjo 24 d. 08:50
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 31-erių Mažeikių rajono gyventojas kaltinamas neteisėtu disponavimu akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2025 m. vasario 24 d. rytą Mažeikių rajone kaltinamasis neteisėtai įgijo akcizais apmokestinamas prekes – cigaretes, kurios nebuvo paženklintos banderolėmis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
Nustatyta, kad vyras rūkalus gabeno mikroautobusu per Lietuvos teritoriją, kol Kaišiadorių rajone buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Apžiūrėdami transporto priemonę, pareigūnai aptiko kartonines dėžes, kuriose buvo rasta 95 tūkst. 526 vnt. pakelių cigarečių, kurių bendra muitinė vertė, įskaitant privalomus sumokėti mokesčius, siekė daugiau nei 426 tūkst. eurų.
Ikiteisminio tyrimo metu vyras savo kaltę pripažino.
Baudžiamasis kodeksas už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, kai jų vertė viršija 900 MGL sumą, numato baudą arba laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
