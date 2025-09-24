Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Klaipėdos r. girta prie vairo įkliuvo vaiko teisių gynėja – pūstelėjo 2,3 prom.

2025 m. rugsėjo 24 d. 09:22
Lrytas.lt
Klaipėdos rajone naktį iš antradienio į trečiadienį sustabdytas automobilis, kurį vairavo girta vaiko teisių specialistė.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, rugsėjo 24 d. apie 0 val. 40 min. Klaipėdos r., Gargžduose, sustabdytas automobilis „VW Tiguan“, kurį vairavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotoja (gimusi 1989 m.).
Policija praneša, kad vaiko teisių gynėjai nustatytas 2,30 prom. girtumas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pagal galiojančios įstatymus, vairuotojai be kita ko gali grėsti ir iki metų kalėjimo.
girta moterisgirtas vairuotojasKlaipėdos rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.