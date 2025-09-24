Klaipėdos r. girta prie vairo įkliuvo vaiko teisių gynėja – pūstelėjo 2,3 prom.

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, rugsėjo 24 d. apie 0 val. 40 min. Klaipėdos r., Gargžduose, sustabdytas automobilis „VW Tiguan“, kurį vairavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotoja (gimusi 1989 m.).
Policija praneša, kad vaiko teisių gynėjai nustatytas 2,30 prom. girtumas.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pagal galiojančios įstatymus, vairuotojai be kita ko gali grėsti ir iki metų kalėjimo.
girta moterisgirtas vairuotojasKlaipėdos rajonas
