Pasieniečių perimta 42-oji šiemet kontrabandininkų skraidyklė – Eišiškėse

Ankstyvą antradienio rytą VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų pasienio užkardos pareigūnai, vykdę tarnybą Eišiškių (Šalčininkų r.) apylinkėse, užfiksavo skrendantį bepilotį orlaivį. Per vaizdo stebėjimo sistemą buvo įsitikinta, kad dronas su kroviniu skrenda nuo valstybės sienos į Lietuvos teritorijos gilumą. Nedelsiant buvo blokuotas pažeidimo rajonas ir panaudotos kelios antidroninės įrangos. Jų paveikta skraidyklė buvo nutupdyta.
Apžiūrėdami pažeidimo vietovę, netrukus pasieniečiai ties Eišiškių miestu, prie kelio Eišiškės–Dumblė, aptiko savadarbę skraidyklę. Netoliese gulėjo ryšulys, apvyniotas skaidria polietileno plėvele.
Rastą droną bei jo krovinį VSAT pareigūnai nugabeno į Purvėnų užkardos tarnybines patalpas ir apžiūrėjo. Dviejose kartono dėžėse, pažymėtose Gardino (Baltarusija) tabako fabriko „Neman“ logotipais, buvo po 500 pakelių cigarečių „Minsk Capital“ su baltarusiškomis banderolėmis – 1 000 pakelių iš viso. Šių rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 5 190 eurų.
Kontrabandininkų skraidyklė ir cigaretės kaip bešeimininkis turtas laikinai saugomi Purvėnų pasienio užkardoje.
Šiemet per mažiau kaip 9 mėnesius pasieniečiai perėmė 42 dronus, iš Baltarusijos skraidinusius rūkalų krovinius. Pernai VSAT pareigūnai nutupdė 54 tokias bepilotes skraidykles su baltarusiškomis cigaretėmis.
