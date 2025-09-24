Tauragės r. bandyta susprogdinti automobilį „Seat“, buvo įvestas planas „Skydas“

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 23 d. apie 0 val. 30 min. Tauragės r., Eičių kaime, daugiabučio namo kieme, galimai panaudojus sprogstamąsias medžiagas, apgadintas automobilis „Seat Leon“ (pagamintas 2011 m.).
Nuostolis – 1 000 eurų.
Kaip galima spėti iš Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pranešimo, apgadintas automobilis pastebėtas tik ryte. Apie 9 val. 46 min. į įvykio vietą Mokyklos gatvėje iškviesti ugniagesiai, nes buvo įvestas planas „Skydas“.
Gelbėtojai ir greitosios pagalbos medikai budėjo, kol atvyko išminuotojai.
Pirminiais duomenimis, ant apgadinto automobilio „Seat Leon“ priekinio stiklo buvo rasta petarda.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
planas SkydassprogimasSeat Leon
