Kriminalai

Vilniuje sučiuptas vyras, narkotikais aprūpindavęs ir kalėjimus

2025 m. rugsėjo 24 d. 17:28
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Sulaikytas psichotropinių medžiagų platintojas Vilniuje, kurio platinamos narkotinės psichotropinės medžiagos keliaudavo ir į kalėjimus.
Rugpjūčio 26 d. Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos pareigūnai Vilniaus stoties rajone sulaikė vyrą, įtariamą psichotropinių medžiagų platinimu. Vyras – ne kartą teistas už panašius ir kitus nusikaltimus.
Sulaikymo metu prie „McDonald‘s“ restorano jis, kaip įtariama, perdavė draudžiamas medžiagas kitiems žmonėms. Vėliau atliktų kratų metu pareigūnai rado ir paėmė papildomus narkotinių medžiagų kiekius.
Kristalinės struktūros psichotropinės medžiagos buvo supakuotos į folijos lankstinukus.
Šiuo metu Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos Ikiteisminio tyrimo skyrius atlieka ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, jų platinimo bei kitų su tuo susijusių nusikalstamų veikų.
