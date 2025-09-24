Vilniuje sučiuptas vyras, narkotikais aprūpindavęs ir kalėjimus

Rugpjūčio 26 d. Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos pareigūnai Vilniaus stoties rajone sulaikė vyrą, įtariamą psichotropinių medžiagų platinimu. Vyras – ne kartą teistas už panašius ir kitus nusikaltimus.
Sulaikymo metu prie „McDonald‘s“ restorano jis, kaip įtariama, perdavė draudžiamas medžiagas kitiems žmonėms. Vėliau atliktų kratų metu pareigūnai rado ir paėmė papildomus narkotinių medžiagų kiekius.
Kristalinės struktūros psichotropinės medžiagos buvo supakuotos į folijos lankstinukus.
Šiuo metu Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos Ikiteisminio tyrimo skyrius atlieka ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis, jų platinimo bei kitų su tuo susijusių nusikalstamų veikų.
narkotikų platinimassulaikymasVilnius
Rodyti daugiau žymių