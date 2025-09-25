Kalvarijos ugniagesys į darbą važiavo girtas – pričiuptas vairuojant

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 24 d. apie 7 val. 25 min. Marijampolėje, Šermukšnių g., sustabdytas automobilis „Jeep Grand Cheroke“, kurį vairavo uniformuotas Marijampolės PGT Kalvarijos komandos ugniagesys-gelbėtojas (gim. 1969 m.).
Ugniagesys vyko į tarnybą.
Paaiškėjo, kad pareigūnas yra girtas. Į alkotesterį jis pripūtė neblaivus 0,66 prom.
Ugniagesys nušalintas nuo vairavimo, jam surašytas protokolas.
Administracinių nusižengimų kodeksas skelbia, kad transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.
Už numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienų metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių.
girtas ugniagesys Marijampolės ulaikymas
