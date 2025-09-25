Vyrui pareikšti įtarimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Apie tai naujienų portalą Lrytas informavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos skyriaus vedėja Odeta Vaitkevičienė.
Pusės minutės trukmės vaizdo įrašas, kurį savo „Facebook“ paskyroje rugsėjo 15 dieną patalpino Deividas Š., sulaukė milžiniško dėmesio – per 9 dienas jis buvo peržiūrėtas beveik 2 mln. kartų.
Išdaužęs du stiklus keleivio pusėje, Deividas Š. su platuku perėjo į vairuotojo pusę – netrukus šukės pažiro ir ten.
Prie filmuotos medžiagos vyras prierašą pridėjęs vyras nevyniojo žodžių į vatą: „Nesu geras pavyzdys, bet nėra kito būdo su tokiais žmonėm kariauti. Dešimtys žmonių jau kreipėsi, pasakodami, kaip buvo apgauti. O kiek dar yra tų, kurie tyliai prarado savo pinigus? Viešinu tai, kad daugiau niekas netaptų jo auka“.
Per apklausą, įvykusią trečiadienį, vyriškis pripažino apgadinęs svetimą automobilį. Už viešosios tvarkos pažeidimą Baudžiamajame kodekse numatyti viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Skundėsi siaubingu broku
Bendraudamas su portalu Lrytas, Deividas papasakojo apie konflikto su Vilniuje registruotos statybų firmos vadovu Dariumi T. ištakas.
Savo įmonę turintis Deividas Š. vykdė privačios valdos savininko užsakymą dėl betonavimo ir kitų statybos darbų atlikimo.
Savo ruožtu Deividas dėl minėtų darbų atlikimo sutarė su kitai firmai vadovaujančiu Dariumi T.
„Darius prisistatė kaip meistras, aš jį pasamdžiau, sutarėme dėl pamatų sandėliukui išbetonavimo. Galvojome, viskas bus gerai. Tačiau darbai buvo atlikti nekokybiškai. Ten yra baisu – viskas kreiva, šleiva, sugadinta veja, apgadintos ne jam priklausančios statybinės priemonės.
Dabar reikės viską perdaryti, išardyti pamatą. Preliminariai nuostoliai gali sudaryti nuo 1,5 tūkst. iki 2,5 tūkst. eurų, o valdos šeimininkas skambina ir reiškia pretenzijas man. Be to, mano vardu buvo paimtos medžiagos“, – piktinosi Deividas.
Savas „teismas“ – prie degalinės
Deivido Š. tvirtinimu, išaiškėjus nuostoliams, Darius T. vis žadėjo sumokėti pinigus. Tačiau laikas ėjo, o tai nebuvo padaryta.
„Kai įkėliau komentarą į feisbuką, kad ieškau tokio ir tokio, Darius su manimi susisiekė. Sako, išimk tas nuotraukas, aš tau sumokėsiu 200 eurų.
Sutarėme susitikti prie degalinės Kaune, Savanorių prospekte. Kai 200 eurų, paklausiau jo, kada sumokės likusią sumą. Išgirdau atsakymą, jog daugiau jis nieko nemokės. Tada ir prasidėjo“, – prisiminė Deividas, nesuvaldęs emocijų ir plaktuku apgadinęs Dariaus T. automobilį.
Pašnekovas pripažino apdaužęs „Mercedes“, tačiau neigė kitus Dariaus T. jam išsakytus kaltinimus – fizinį smurtą ir 200 eurų pasisavinimą.
„Mano tikslas nebuvo pažeisti viešosios tvarkos. Norėjau atkreipti visuomenės dėmesį, perspėti ją apie žmogų, kuris, mano nuomone, elgiasi nesąžiningai“, – tegė Deividas Š.
Neigia kaltinimus nesąžiningumu
Bylą šiuo metu narplioja policija, sulaukusi Dariaus T. pareiškimo.
Pirmasis apie šį incidentą informavo portalas „Delfi.lt“.
Darius T. portalui „Delfi.lt“ neigė kaltinimus sukčiavimu – pasak statybų firmos vadovo, jo atžvilgiu nėra pradėta ikiteisminių tyrimų.
Vyriškio tvirtinimu, jis gyvena sąžiningai, nesukčiauja, darbus atlieka kokybiškai.
„Ką jis kaltina, jeigu jis mėtosi tokiais žodžiais, jis turi ir pagrįsti. Ką aš jį apgavau? Aš vedu sąžiningą, dorą gyvenimą. Nesukčiauju. Kažkada buvo vaikystės klaidos, neprivalau dėl to teisintis“, – sakė jis. Statybininkas pripažino, jog turi reikalų su antstoliais, tačiau tikino, jog ruošiasi skolas apmokėti.
Internete aptiktuose atsiliepimuose apie Dariaus T. įkurtą mažąją bendriją klientai negaili karčių žodžių: nepatikimas, nesąžiningas, nesumoka už prekes, neprisiima atsakomybės už padarytą broką ir t. t. – iš 11 komentarų teigiami tiktai 2.
Policijos atstovai naujienų portalui Lrytas neatsakė į klausimus, ar statybomis užsiimantis Darius T. žinomas teisėsaugai, ar jam neiškelta bylų, kadangi jis yra privatus asmuo.