Kriminalai

Sukčiais patikėjusi vilnietė prarado 21,5 tūkst. eurų

2025 m. rugsėjo 25 d. 10:26
Vilniaus policija ieško sukčių, apgavusių moterį ir pasisavinusių jos pinigus.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 24 d. apie 10 val. 56 min. gautas moters (gimusi 1948 m.), pranešimas, kad rugsėjo 19–22 d. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės (bendravo lietuvių ir rusų kalbomis), kurie, prisistatę elektros tinklų, telekomunikacijos ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 21 500 eurų.
Pinigus moteris per kelis kartus atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
