Vilnietis įtariamas smurtu prieš mažametį sūnų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 24 d. gautas pranešimas, kad rugsėjo 20–22 d. Vilniaus r., namuose, vyras (gim. 1980 m.) smurtavo prieš mažametį (gim. 2017 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Aiškėja, kad smurtu prieš vaiką įtariamas jo tėvas.
Policijai apie galimą smurtą pranešė socialinė darbuotoja, kuri apsilankė šeimoje ir vaikai jai pasiskundė, kad tėvas jį skriaudė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
smurtas prieš vaikąsmurtas artimoje aplinkojeVilniaus rajonas
