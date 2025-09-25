Lrytas Premium prenumerata tik
Vilnietis įtariamas smurtu prieš mažametį sūnų

2025 m. rugsėjo 25 d. 10:33
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi galima smurtą prieš nepilnametį.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 24 d. gautas pranešimas, kad rugsėjo 20–22 d. Vilniaus r., namuose, vyras (gim. 1980 m.) smurtavo prieš mažametį (gim. 2017 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Aiškėja, kad smurtu prieš vaiką įtariamas jo tėvas.
Policijai apie galimą smurtą pranešė socialinė darbuotoja, kuri apsilankė šeimoje ir vaikai jai pasiskundė, kad tėvas jį skriaudė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
