Vilniuje su narkotikais įkliuvo 45 metų vyras – pasiaiškinimai pareigūnų neįtikino

Vilniuje, Liepkalnio g., automobilių stovėjimo aikštelėje, policijos pareigūnai pastebėjo stovintį „Volkswagen“ markės automobilį. Jame sėdėjo vyras (gim. 1979 m.).
Keturiasdešimt penkerių metų amžiaus vyras pareigūnams aiškino, kad tiesiog sėdi automobilyje ir nieko nelaukia. Pareigūnų toks paaiškinimas neįtikino – dalinės vyro apžiūros metu rasta piniginė, kurioje buvo daugiau nei pusantro šimto eurų ir keli folijos lapai.
Vyras dar bandė policininkus įtikinti, kad draudžiamų daiktų nei su savimi, nei automobilyje neturi, tačiau, atidarius automobilio variklio dangtį, pro variklio skyriaus angą pastebėtas ant žemės gulintis skaidrus polietileninis maišelis. Šiame maišelyje buvo 26 folijos lankstinukai su baltais milteliais, galimai narkotinė medžiaga. Didesnį folijos lankstinuką ir 11 folijos lankstinukų su galimai narkotine medžiaga policijos pareigūnai aptiko ir vyro kuprinėje.
Vyras sulaikytas, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti. Įtariamajam gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.