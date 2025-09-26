Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaKriminalai

18-metę išvadavus iš garažų Kaune – šokiruojantys faktai: svarbi detalė primena Lietuvą sukrėtusį vaiko pagrobimą

2025 m. rugsėjo 26 d. 17:44
Kaune, Speigo gatvėje esantys garažų masyvai vėl priminė apie savo kraupias paslaptis – prieš kurį laiką čia gyveno visuomenę sukrėtęs mergaitės pagrobėjas Gediminas Filipavičius, kurio garažuose, įtariama, seksualinę prievartą patyrė dvi moterys. Ketvirtadienį tame pačiame garažų „miestelyje“, kitame garaže rasta užrakinta, sušalusi 18-metė.
Kauna Mergina vaiko pagrobimas
