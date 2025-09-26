Mįslinga istorija Kaune: ugniagesiai nupjovę spyną iš garažo išlaisvino merginą – užrakino draugas

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 25 d. apie 17 val. 54 min. Bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad Kaune, Speigo g., garažų masyve esančiame garaže, galimai užrakinta mergina.
Įvykio vietoje ugniagesiams nupjovus garažo durų spyną, rasta užrakinta mergina (gimusi 2006 m.).
Pasak ugniagesių, apie garaže užrakintą merginą pranešė gretimo garažo savininkas.
Mergina teigė, kad ją užrakino draugas (gim. 1990 m.). Sužalojimų ji nepatyrė ir jos atžvilgiu smurtas nebuvo naudotas.
Surinkta medžiaga dėl neteisėto laisvės atėmimo. Tačiau ikiteisminio tyrimo penktadienio rytą policija dar nebuvo pradėjusi.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neteisėtai atėmė žmogui laisvę, jeigu nebuvo žmogaus pagrobimo kaip įkaito požymių, bet panaudojos smurtą arba sukėlė pavojų nukentėjusio žmogaus gyvybei ar sveikatai, arba laikydamas nukentėjusį žmogų nelaisvėje ilgiau nei 48 valandas, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.