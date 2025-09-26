Rusakalbiai sukčiai klaipėdiečio sąskaitą palengvino 15 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 25 d. apie 15 val. 30 min. į Klaipėdos m. PK kreipėsi vyras (gim. 1953 m.), kuris pareiškė, kad rugsėjo 24 d. vakare Klaipėdoje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami rusiškai kalbantys žmonės, kurie, prisistatę policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo banko mokėjimo kortelę ir vėliau išgrynino 15 200 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neteisėtai inicijavo ar atliko vieną ar daugiau finansinių operacijų viena ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių arba neteisėtai panaudodamas vieną ar daugiau svetimų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
