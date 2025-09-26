Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vairuotojų konfliktas Kaune: dviratininkas buvo vežamas ant variklio dangčio

2025 m. rugsėjo 26 d. 11:28
Kaune kilus konfliktui tarp dviratininko ir automobilio vairuotojo, dviratininkas kurį laiką buvo vežamas ant variklio dangčio. Vėliau automobilis nuvažiavo, o dviratininkas atsidūrė ligoninėje.
Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, rugsėjo 25 d. apie 17 val. Kaune, Raudondvario pl., automobilis „Honda Civic“ susidūrė su dviračiu, vairuojamu vyro (gim. 1987 m.).
Po įvykio tarp vairuotojų kilo konfliktas, automobiliui pradėjus važiuoti, dviračio vairuotojas užvirto ant automobilio.
Dviračio vairuotojui nušokus nuo automobilio variklio dangčio, automobilis „Honda Civic“ pasišalino.
Dviračio vairuotojas buvo pristatytas į ligoninę. Automobilį „Honda Civic“ vairavęs žmogus nustatinėjamas.
Įvykis tiriamas.
