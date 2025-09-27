Orai
Nauja Vyriausybė
Karas Ukrainoje
2025 m. rugsėjo 27 d. 21:18
Samdomų žudikų iš Lietuvos taikiklyje – Estijos magnatas, Rusijos politikas, Italijos meras
2025 m. rugsėjo 27 d. 21:18
Rusija, Prancūzija, Italija, Estija, Kazachstanas. Tai tik keletas šalių, kuriose aidėjo samdomų žudikų iš Lietuvos šūviai.
Nursultanas Nazarbajevas
